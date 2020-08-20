Украинский фильм «Атлантида» попал в лонглист премии Европейской киноакадемии Джастин Бибер и Хейли Болдуин пытаются стать родителями во время пандемии » Разрушение УкрОборонПрома «зелеными» продолжается До своего президентства Владимир Зеленский жестко критиковал Петра Порошенко за плохое руководство оборонкой и злоупотребления, с этим связанные, но за год у власти вместо качественных реформ видим упадок «Укроборонпрома» и деградацию структуры гособоронзаказа. Во время предвыборной кампании, а затем и придя к власти, президент Владимир Зеленский и его команда жестко критиковали Петра Порошенко и его соратников за управление оборонкой, обвиняли в коррупции и неэффективности – словом, всячески давали понять, что считают оборонный менеджмент пятого президента бездарным. Через несколько месяцев после президентских выборов Зе-власть сменила руководство «Укроборонпрома». Возглавил холдинг бывший министр экономического развития и торговли (2015-2016 гг.) Айварас Абромавичус. Он сразу же объявил о грандиозных планах реформирования оборонки. Впрочем, разрабатывали изменения в холдинге под началом Абромавичуса довольно долго – только в мае нынешнего года он наконец-то представил стратегию реформирования государственного концерна, которая предусматривала три основные стадии. Так, до 2021 г. ожидалось завершение фазы «стабилизации через корпоратизацию», которая кроме введения корпоративного управления охватывала бы также имплементацию международных стандартов, решения вопросов задолженности и банкротства. Вторая стадия, предусматривающая консолидацию, реструктуризацию и восстановление оборонных активов, была запланирована на период 2021-2022 гг. Начало третьей фазы реформирования, которая получила название «рост и инновации», ожидалось после 2022 г. При этом сам «Укроборонпром» планировалось разделить на шесть отдельных корпораций: авиастроения, авиаремонта, ракетостроения, радарных установок и систем ПВО, бронетехники, морских систем. Однако такой подход не нашел понимания у других видных представителей Зе-власти. В частности, концепцию Аброиавичуса критиковал секретарь СНБО Алексей Данилов. А частные компании, контролирующие входящие в концерн заводы, размещали в СМИ критические материалы в стиле «зашла команда под условным названием «соросята», которая ставит своей целью понизить роль государства в управлении оборонными предприятиями». В конце июля Абромавичус сам заговорил о том, что, возможно, вскоре сменит должность, но команда, которую он привел в «Укроборонпром», продолжит работать. Однако еще через две недели выяснилось, что не останется и команды. Об этом 12 августа сообщил назначенный в июле вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. «Концерн «Укроборонпром» подлежит существенной трансформации, потому что в том виде, в котором он сегодня существует, он существовать не может. Менеджмент на нем также будет заменен, насколько я знаю, в ближайшее время должна произойти смена руководства концерна. Далее будет соответственно замена всей команды, которая работала там последний год», — сказал Уруский. Также Уруский поделился планами реформирования концерна, после чего стало понятно, что концепция Абромавичуса отправлена в корзину для мусора. По словам Уруского, трансформация «Укроборонпрома» будет заключаться в том, что создадут две управляющие холдинговые компании: одна из них будет сосредоточена на функциях оборонных отраслей, а авиацию вместе с космосом переведут в государственную холдинговую компанию «Аэрокосмические системы Украины». Предприятия Национального космического агентства Украины также корпоратизируют, создав ракетно-космический центр «Южный». По мнению вице-премьера, синергия таких двух высокотехнологичных отраслей промышленности Украины, как авиапромышленность и ракетно-космическая отрасль, даст возможность существенно улучшить общие показатели и создать механизмы для привлечения инвестиций в эти области, чтобы они могли конкурировать на мировых рынках. Конечно, реформа такого монстра, как «Укроборонпром», – дело важное, но, по мнению многих специалистов, сейчас в сфере обороны у нас есть и более актуальные вопросы, а именно – выполнение и структура гособоронзаказа, а также проблемы с разработкой новых вооружений. Так, по сути, единственной отраслевой программой, которую полностью финансируют, оказалась ракетная. То есть в скором времени мы можем и увидеть в серийном производстве ракеты «Нептун» и РСЗО «Ольха», а также продолжение работ по ОТРК «Гром-2» – деньги на них есть. Но с другими программами ситуация далеко не такая радужная, говорит военный эксперт Михаил Жирохов. «Сейчас есть не очень адекватное вложение госсредств по бронетанковой технике. Выделили деньги и в строй возвращают «Булаты» – очередной тип танка в ВСУ, полный разнобой вместо унификации. Завод Малышева смог пробить финансирование – им дали деньги на капремонт «Булатов», хотя по опыту войны на Донбассе эта модификация мягко говоря, «не выстрелила»: слабый двигатель, большая нагрузка – хуже, чем Т-64БВ. И модификация «Булатов» дороже, чем то же самое, но с Т-64БВ по образцу 2017 г., – в 2-2,5 раза», — говорит эксперт. Кроме того, по словам Жирохова, военное руководство собирается подписать невыгодный контракт по модернизации советских МИГов, которые до сих пор составляют основу нашего авиапарка. «Непонятный проект, который предлагают нам израильские фирмы по цене $40 млн за самолет, хотя F-16D стоит стоит $32 млн, а б/у еще вполовину дешевле. Если такой контракт будет подписан – это будет явно нерациональное использование средств», — отметил эксперт. Тем не менее танки и самолеты все-таки худо-бедно модернизируются, и финансирование на это выделяется, а вот настоящий провал сейчас наблюдается в производстве боеприпасов крупного калибра и патронов для стрелкового оружия. Как утверждает Жирохов, власть полностью закрыла боеприпасную программу по стрелковому оружию — ее отсрочили на два года с непонятными перспективами, также подвисло производство отечественных 152-миллиметровых снарядов . Исчез и госзаказ на боеприпасы холдинга «Артем», ради которых холдинг закупил импортные станки. Кроме того, «похоронили» и многострадальный проект строительства корвета «Владимир» для ВМСУ. По сути, все названные программы остро нужны государству и армии, а сейчас они просто не финансируются. «Военные сами не знают, чего хотят в плане гособоронзаказа. Произошла массовая замена тех, кто понимал, куда нужно двигаться армии, и имел боевой опыт. Начальник Генштаба Хомчак привел с собой понятных ему людей из «старой гвардии», с которыми он служил, и которые служили в штабах до 2014 года. Они решили, что закупать готовую военную продукцию в Болгарии и Польше будет дешевле — долгосрочную перспективу никто не учитывает» – отмечает Жирохов. В целом же, несмотря на ежегодный рост гособоронзаказа, оборонная промышленность в государственном секторе заметно деградирует. Так, по данным «Укроборонпрома», из 116 имеющихся предприятий 27 производят 90% продукции, остальные неэффективны. В ГКАУ ситуация не лучше. Поговаривают, что лишь семь предприятий из 21 реально работают. Частный сектор, напротив, бурно развивается. Но преимущественно без внимания государства и за счет собственных ресурсов. Ситуация с «Укроборонпромом» в очередной раз показала, что нынешняя власть имеет очень узкий горизонт планирования. На Банковой плохо понимают, зачем вкладывать серьезные деньги во что-то, если завтра нельзя будет собрать лайки, поучаствовав в церемонии перерезания ленточки. Другое дело — «Большое строительство»…

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