Премьера фильма «Поезд «Киев-Война»» состоится на кинофестивале «Молодость»

23 августа (воскресенье) в кинотеатре «Жовтень» (Киев, ул. Константиновская, 26) в 19:00 в рамках 49-го кинофестиваля «Молодость» состоится премьерный показ документального фильма Корнея Грицюка «Поезд «Киев-Война»».

Драматическая история поезда «Киев — Константиновка», с уникальными судьбами, болью, воспоминаниями, тайнами, надеждами таких разных его пассажиров, является историей современной Украины. Лишь 12,5 часов разделяют мирный Киев и Константиновку – небольшой промышленный город на востоке страны, сразу за которым начинается линия фронта. Это время в поезде бок о бок проводят люди с разными характерами, социальным статусом, политическими взглядами и убеждениями. Они общаются, спорят, даже ссорятся, но говорят и едут в одном направлении. И все они стремятся добраться до мира.

Производство фильма происходило с августа по декабрь 2019 года. Съемки проходили в поезде №126, сообщением Киев-Константиновка, а также на железнодорожных вокзалах Киева, Константиновки и др. Героями фильма являются обычные пассажиры, которые поделились своими историями, размышлениями на болезненные темы.

Второй показ фильма в рамках 49-го КМКФ «Молодость» состоится 29 августа в 16:00 в кинотеатре «Жовтень».