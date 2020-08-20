Представители ОБСЕ рассказали о результатах первого заседания группы при участии Кравчука

Эксперты ОБСЕ рассказали о подробностях первого заседания ТКГ по Донбассу при участии Леонида Кравчука. Об этом написано в тексте заявления главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау.

«Участники заседания ТКГ 19 августа единогласно выступили с заявлением, что «меры по усилению режима прекращения огня», согласованные ими четыре недели назад, успешно действуют. После того, как в силу вступили «меры…» 27 июня 2020 года, число нарушений режима прекращения огня сократилось до самого низкого уровня, когда-либо фиксированного Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ… Я призываю стороны и дальше прилагать все необходимые усилия для сохранения устойчивого и всеобъемлющего перемирия», — сказала Грау.

Вместе с тем, отмечается, что участники заседания Рабочей группы по безопасности разработали обновленный план разминирования. «Они значительно приблизились к соглашению по 20 участкам разминирования, в том числе возле контрольных пунктов въезда-выезда», — сообщила Грау. Тем временем, экономическая рабочая группа обсуждала важные вопросы водоснабжения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также проблемы экологии, в том числе, касательно состояния угольных шахт по обе стороны линии соприкосновения.