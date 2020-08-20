Петру Порошенку могут предложить кресло премьера после отставки Шмыгаля

Юрий Атаманюк, выступая в эфире телеканала , сделал интересный прогноз о политическом будущем страны. По словам экономического эксперта, уже в ближайшее время Денис Шмыгаль будет отправлен в отставку.

Впрочем, о скорой отставке действующего главы правительства говорят многие. Более интересно то, кто его сменит на этой должности. Атаманюк утверждает, что следующим главой украинского правительства станет Петр Порошенко.

По его мнению, сотрудничество между «Слугой народа» и «Европейской солидарностью» наблюдается уже сейчас. Если в итоге будут объявлены внеочередные парламентские выборы, то в кресле главы правительства с высокой долей вероятности окажется именно Порошенко.

Если же говорить о местных выборах, то партия «Слуга народа» вряд ли может рассчитывать на достойный результат. Напротив — до выборов политическая сила президента будет только терять голоса избирателей. Украинцы, разочаровавшиеся в Зеленском, а также так называемый «свободный электорат», на местных выборах будут поддерживать «Оппозиционную платформу — За жизнь», «Европейскую солидарность» и Партию Шария.