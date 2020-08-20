Оливия Уайлд экранизирует женский комикс Marvel для Sony

Популярная голливудская актриса Оливия Уайлд назначена режиссером одного из женских комиксов Marvel, который намерена экранизировать студия Sony Pictures. Издание Variety, сообщает о подписании соответствующего контракта и скором запуске проекта в производство.

О какой именно серии комиксов идет речь, пока не уточняется. Высказываются предположения, что фильм может быть посвящен Женщине-пауку. Marvel и Sony по традиции отказываются от комментариев по этому поводу, однако косвенным подтверждением справедливости предположений может служить пост самой Оливии Уайлд в Twitter. Она опубликовала на своей странице символическое изображение паука.

Отметим, что прозвище «Женщина-Паук» принадлежало нескольким персонажам комиксов Marvel на протяжении многих лет, начиная с Джессики Дрю в 1970-х годах (история происхождения которой включает в себя воздействие урана и паучью кровь), а также Мэри-Джейн Уотсон и Гвен Стейси.

Напомним, что Уайлд дебютировала в качестве режиссера лишь в 2019 году. Ее фильм под названием «Образование» был номинирован на премию Британской Киноакадемии за лучший сценарий. Среди ее последних актерских работ роль в драме «Дело Ричарда Дэуэлла», вышедшей в 2019 году.