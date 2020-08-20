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Оливия Уайлд экранизирует женский комикс Marvel для Sony

Оливия Уайлд экранизирует женский комикс Marvel для Sony

Популярная голливудская актриса Оливия Уайлд назначена режиссером одного из женских комиксов Marvel, который намерена экранизировать студия Sony Pictures. Издание Variety, сообщает о подписании соответствующего контракта и скором запуске проекта в производство.

О какой именно серии комиксов идет речь, пока не уточняется. Высказываются предположения, что фильм может быть посвящен Женщине-пауку. Marvel и Sony по традиции отказываются от комментариев по этому поводу, однако косвенным подтверждением справедливости предположений может служить пост самой Оливии Уайлд в Twitter. Она опубликовала на своей странице символическое изображение паука.

Отметим, что прозвище «Женщина-Паук» принадлежало нескольким персонажам комиксов Marvel на протяжении многих лет, начиная с Джессики Дрю в 1970-х годах (история происхождения которой включает в себя воздействие урана и паучью кровь), а также Мэри-Джейн Уотсон и Гвен Стейси.

Напомним, что Уайлд дебютировала в качестве режиссера лишь в 2019 году. Ее фильм под названием «Образование» был номинирован на премию Британской Киноакадемии за лучший сценарий. Среди ее последних актерских работ роль в драме «Дело Ричарда Дэуэлла», вышедшей в 2019 году.

20 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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