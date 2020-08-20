Лукашенко и более 30 белорусским чиновникам запретили въезд в Литву

Литва включила в список невъездных Александра Лукашенко, а также еще более 30 белорусских чиновников.

Как сообщает издание Delfi со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Литвы, въезд запрещен белорусскому лидеру и еще 31 чиновнику из его команды.

Фамилии чиновников не раскрываются. По словам главы литовского МИД Линаса Линкявичюса, в список попали должностные лица ОМОН, КГБ и Центризбиркома Белоруссии.

Литва поддерживает «решимость Европейского Совета» ввести санкции против «тех, кто применял насилие и чрезмерную силу» в отношении участников протестов в Белоруссии, добавил Линкявичюс. Он указал, что ограничения также введены против тех, кто «фальсифицировал выборы».

Напомним, акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. ЦИК отдал победу действующему лидеру страны Лукашенко, насчитав ему более 80%, а его сопернице от оппозиции Светлане Тихановской — только 10%. Наблюдатели сообщали о фальсификациях, а сама Тихановская заявила, что набрала не менее 70%. Города Белоруссии охватили протесты, которые сопровождались стычками с силовиками — тысячи человек были задержаны, сотни получили травмы, появились жертвы. Тихановская покинула Белоруссию, выехав в Литву. Ее штаб заявил о формировании Координационного совета для осуществления транзита власти в Белоруссии.