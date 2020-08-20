Лазерная система «Лахав Ор» доказывает свою эффективность против «огненного террора»

Newsru.co.il передает: Пресс-служба пограничной полиции Израиля (МАГАВ) публикует отчет об эффективности использования лазерной системы «Лахав Ор» («Клинок света»), созданной для борьбы с «огненным террором».

Система «Лахав Ор» была введена в эксплуатацию около границы сектора Газы с 12 августа 2020 года. Только за один день, 19 августа, эта система нейтрализовала 32 связки воздушных шаров со взрывчаткой и зажигательными бомбами, выпущенных из Газы. Один из зарядов взрывчатки был уничтожен в воздухе, в остальных случаях «сбитые» заряды упали на ненаселенной и не в лесистой местности, не причинив существенного ущерба. По всей видимости, в ряде случаев шары замечали и сбивали до пересечения ими границы Газы.

По оценке МАГАВа, эффективность лазерной системы более 90%.

Система была разработана по заказу пограничной полиции частной компанией Оptidefense, учеными из Университета имени Бен Гуриона и Центром по разработке вооружений министерства обороны.

«Клинок света » может использоваться в любое время суток. Он уничтожает цель с помощью лазерного луча, полностью ликвидируя угрозу. Установка оснащена системой обнаружения целей SupervisIR, разработанной компанией Elbit Systems.