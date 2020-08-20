ФСБ овинила СБУ в похищении боевика «ДНР» с территории России

В ФСБ обвинили Службу безопасности Украины в попытке похищения одного из боевиков «ДНР» на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщили в ФСБ, похищение боевика якобы готовил сотрудник Службы безопасности Украины Андрей Байдала.

«Похищение готовил сотрудник СБУ Байдала, причастный к убийству главы ДНР Захарченко, за 200 тыс. долл. были наняты российские бандиты. Арестованы 7 человек», — говорится в сообщении.

Отметим, пресс-служба СБУ пока не прокомментировала обвинения ФСБ.

Кроме того, ранее в Службе безопасности сообщали, что Андрей Байдала, которого боевики «ДНР» обвиняли в убийстве своего главаря Александра Захарченко, не был сотрудником СБУ.