Экс-супруг Бритни Спирс Джейсон Александр признался, что хочет ее вернуть «любой ценой»

Бывший муж 38-летней Бритни Спирс Джейсон Александр поддерживал отношения с певицей даже после их расставания в 2004 году. Как он признался изданию Us Weekly, он по-прежнему испытывает к ней чувства и даже хотел бы снова быть с ней вместе.

Да, определенно. Если бы нам дали еще один шанс, я бы попробовал. Я, безусловно, ее люблю, но мне надо двигаться дальше.



Я бы хотел вернуться в ее жизнь так или иначе, но все осложняет вопрос с опекунством. Если бы между нами еще были чувства, мы бы увидели, куда они могли привести, но этого не случилось. В любом случае все зависит от нее,

— заявил он.

Джейсон Александр

Бритни и Джейсон были знакомы с детства, а поженились в 2004 году в Лас-Вегасе. Их брак продлился чуть больше двух суток — через 55 часов он был аннулирован.

Несмотря на то что их пути разошлись, они остались друзьями и продолжали общаться. Джейсон поддержал бывшую супругу в вопросе опекунства (звезда выступает против того, чтобы ее опекуном был ее отец Джейми) и присоединился к акции в поддержку звезды #FreeBritney («Свободу Бритни»), развернувшейся в соцсетях. Я хочу, чтобы Бритни получила то, что она заслуживает. Из личных разговоров, что у нас были, я знаю, что она не хочет быть под опекой. Очевидно, это до сих пор влияет на ее жизнь в негативном смысле,

— отметил он.

Бритни Спирс