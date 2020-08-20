Даша Астафьева эротично снялась в мокрой маечеке

Популярная украинская певица и солистка группы Никита — Даша Астафьева снялась без бюстгальтера в мокром наряде. Откровенными снимками звезда поделилась на своей странице в Instagram.

На черно-белых кадрах Астафьева позирует на фоне камышей в светлом наряде на широких бретельках. Мокрая ткань прилипла к телу звезды, демонстрируя ее обнаженную грудь без бюстгальтера.

Автором фотосессии стал фотограф Никита Люлько (Nick Yashika). Астафьева отметила, что доверила фотографу настоящую себя. Также в комментарии певица написала, что эта фотография — «Молитва за ваши черные душонки».