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Даша Астафьева эротично снялась в мокрой маечеке

Даша Астафьева снялась в мокрой майкеПопулярная украинская певица и солистка группы Никита — Даша Астафьева снялась без бюстгальтера в мокром наряде. Откровенными снимками звезда поделилась на своей странице в Instagram.

На черно-белых кадрах Астафьева позирует на фоне камышей в светлом наряде на широких бретельках. Мокрая ткань прилипла к телу звезды, демонстрируя ее обнаженную грудь без бюстгальтера.

Автором фотосессии стал фотограф Никита Люлько (Nick Yashika). Астафьева отметила, что доверила фотографу настоящую себя. Также в комментарии певица написала, что эта фотография — «Молитва за ваши черные душонки».

20 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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