Бывшая девушка Кары Делевинь в итоге выбрала себе мужика

Расставшись этой весной с 28-летней моделью Карой Делевинь, 30-летняя актриса Эшли Бенсон очень скоро окунулась в новые отношения — звезда стала встречаться с 31-летним рэпером G-Eazy. Несмотря на то что их роман продолжается совсем недолго, похоже, у них все более чем серьезно.

Вчера пару видели на свидании в Лос-Анджелесе, и очевидцы рассказали, что на безымянном пальце правой руки Эшли красовалось кольцо с большим драгоценным камнем.

Эшли Бенсон

Поклонники влюбленных предположили, что музыкант уже сделал предложение актрисе, и теперь не за горами тот день, когда они свяжут себя узами брака. Сами Эшли и Джеральд (настоящее имя рэпера. — Прим. ред.) свои отношения пока не комментировали.

G-Eazy

Впервые пару вместе заметили в мае — их застали за поцелуями в Лос-Анджелесе. Несмотря на то что с момента расставания Делевинь и Бенсон прошло чуть меньше месяца, модель, похоже, обиды на бывшую девушку не держит. После того как хейтеры принялись обвинять Эшли в том, что она изменила Каре, Делевинь встала на ее защиту и попросила интернет-пользователей прекратить это делать.

Вы не знаете всей правды, только она и я знаем, и именно так все и должно быть,

— заявила она.

Саму Кару сейчас подозревают в романе с актрисой Маргарет Куэлли.

Кара Делевинь и Эшли Бенсон