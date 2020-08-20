Белорусов ждет обьединение с Россией. С Лукашенко или без него

На сегодняшней пресс-конференции Павел Латушко, который является членом Координационного совета оппозиции Беларуси, заявил, что в органе выступают за максимально добрые и глубокие отношения с Москвой, но в то же оппозиция позитивно настроена и к Евросоюзу. Более того, по словам Латушко, Минск является частью европейской цивилизации, с учетом этого члены совета заинтересованы иметь хорошие отношения и с ЕС.

«Последний политик в Беларуси будет тот, который предложит построить стену между Беларусью и Россией. Россия является первым рынком по экспорту белорусской продукции, около 50 процентов», — заявил он. В свою очередь, Мария Колесникова заверила, что о прекращении отношений Беларуси с РФ речь не идет.

«Сейчас идут манипуляции от президента нашей страны Александра Лукашенко о том, что мы якобы пытаемся каким-то образом испортить отношения с Россией. Хочу всех заверить — наша официальная позиция: мы будем поддерживать дружеские взаимовыгодные отношения, прагматичные, кристальные, транспарентные — со всеми», — отметила она. Ранее стало известно, что в Евросоюзе выразили опасение из-за возможного иностранного вторжения в страну.