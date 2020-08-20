Анджелина Джоли тайно встречалась с родителями Брэда Питта

Сегодня стало известно, что Анджелина Джоли пригласила маму Брэда Питта Джейн погостить у нее в доме, чтобы та пообщалась с внуками, которые, увы, не смогли присутствовать на ее дне рождения (на прошлой неделе СМИ писали, что семья Питта собиралась вместе в Санта-Барбаре, штат Калифорния, чтобы поздравить именинницу).

Как удалось разузнать репортерам, 14 августа Джейн и другие ее внуки посетили особняк Анджелины в Лос-Фелисе. Источник сообщил Mirror Online, что мама Питта Джейн, а также его двоюродные братья и 24-летняя племянница Сидни приехали к Джоли на обед.

Брэд Питт с детьми и с мамой

Джейн Питт с внучкой Сидни

Анджелина дорожит отношениями с семьей Брэда и никогда не отказывалась погостить у них,

— сообщил источник.

Известно, что до начала бракоразводного процесса Анджелина написала маме Питта письмо, в котором сообщила, что ее «дом всегда открыт» для нее.

При этом разные издания делятся разной информацией относительно отношений Анджелины со своей бывшей свекровью. Так, по данным одних, мама актера не видела своих внуков около четырех лет. Однако другой инсайдер уточнил, что прошедшая встреча — далеко не первый раз, когда Джейн навещает внуков в особняке Джоли.

Вот еще одно подтверждение того, что мама и другие родственники Питта приезжали в гости к Джоли. На выходных Сидни Питт (племянница Питта) опубликовала в сторис несколько фотографий, сделанных в доме Джоли.

Согласно RadarOnline.com, девушка изучает архитектуру в частном гуманитарном колледже Drury University в родном городе Брэда в Спрингфилде, штат Миссури. Издание утверждает, что ежегодная плата за проживание и обучение достигает 40 000 долларов. Синди — дочь американского бизнесмена Дуга Питта (он является братом Брэда Питта) и его жены Лизы.