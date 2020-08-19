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Япония построит тематический парк по книгам о Гарри Поттере

В Японии построят второй в мире тематический парк по фильмам о Гарри Поттере. Парк появится в Токио к 2023 году.

Тематический парк «Создание «Гарри Поттера»» станет вторым в мире тематическим парком. Первый построен в Великобритании. Посетители смогут увидеть декорации, костюмы, реквизит со съемок фильма, наблюдать сцены из фильмов киносаги.

Парк будет создан на месте парка развлечений Тосимаэн, который будет закрыт в конце августа. Экспозицию парка будут создавать компании из США и Японии.





















						
19 августа, 2020 | Tags: , ,  |  Category: Новости, Шоу-бизнес 

   



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