Выбираем газовые котлы для дома — Какой котел выбрать настенный или напольный?

Если перед вами стоит задача выбрать газовые котлы для жилого дома, важным критерием станет формат расположения. Если для квартиры в 95% случаев подходят только подвесные модели, то для дома можно подобрать любой аппарат. Особенно расширяет выбор наличие полноценной котельной с большим запасом свободного места. Какие характеристики стоит учитывать, присматривая экономичные газовые котлы для дома, от каких факторов зависит выбор в пользу того или иного решения?

Настенные газовые котлы для дома: преимущества

Главное отличие подвесных газовых котлов – в их эргономичности. Размеры среднестатистической модели – 850х500х400 мм (высота, ширина и глубина). Вес не превышает 45-55 кг, в зависимости от внутреннего наполнения. Их установка не занимает много времени, поскольку выводы подключения обычно расположены снизу для удобства мастера. Также многие настенные газовые котлы для дома отличаются полной комплектацией, что позволяет экономить свободное пространство. В них встроен:

манометр;

термостат;

расширительный бак;

циркуляционный насос.

Главный и единственный недостаток таких аппаратов – в ограниченной мощности. Крайне сложно найти такой котел с мощностью 40 или 50 кВт, поэтому в большей мере они предназначены для среднестатистических жилых домов и квартир. Если вам надо выбрать газовый котел для дома, определиться с мощностью можно, опираясь на пропорцию – 1 кВт рассчитан на 10 м.кв. отапливаемой площади. Но для плохо утепленных построек к полученному значению надо добавить 25% запас для компенсации теплопотерь.

Где можно купить экономный газовый котел в Украине

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Напольные газовые котлы отопления: особенности

Вес напольных моделей обычно не превышает 95-105 кг, но он зависит от материала корпуса и теплообменника, размеры – 800х500х800 мм. Но если вы решили заказать одноконтурные напольные газовые котлы отопления, имейте в виду, что вокруг котла должно быть достаточно свободного места для водонагревателя и дополнительного оборудования. Также подавляющее большинство таких аппаратов с открытой топкой, что требует подключения к дымоходу.

Если вам нужен недорогой напольный газовый котел, обратите внимание на продукцию компании Атем. Это отечественный производитель, выпускающий качественную, надежную и производительную отопительную технику по доступной цене – в Украине экономичные газовые котлы отопления Атем продаются по цене от 250 у.е. Это могут быть как одноконтурные, так и двухконтурные модели. К их функциональным и техническим характеристикам относится:

высокий КПД в 92%;

удобство очистки и предохранение от накопления сажи за счет усовершенствованной конструкции турбулизаторов;

прочный и долговечный стальной теплообменник;

умеренное потребление газа – 1,09 м.куб./ч для модели мощностью 10 кВт;

защита от коррозии корпуса.

Газовые котлы экономичные: особенности выбора

Если вы не знаете, как выбрать напольные котлы газовые для дома, учитывайте и дополнительные аспекты. Например, турбированные теплогенераторы практически не представлены в напольном варианте – условно на 100 наименований только 10 будут напольными. Поэтому такие газовые котлы экономичные проще подобрать среди подвесных. Примерно такая же пропорция и среди конденсационных аппаратов.

Все намного проще, если вы планируете купить экономный газовый котел в Украине с открытой топкой. В этом сегменте наоборот преобладают стационарные конфигурации, поэтому вы легко сможете выбрать оптимальное решение. Что касается количества контуров, то пропорция тут примерно одинаковая.