Венсан Кассель сделал трогательное тату в честь жены

Известный французский актер Венсан Кассель устроил неожиданный сюрприз для своей любимой жены Тины Кунаки.

В то время как любимая звезды отдыхает на острове Миконос, он решил доказать ей, что скучает по ней весьма оригинальным способом.

На своей странице в Instagram актер опубликовал снимок, на котором продемонтрував трогательное тату, которое посвятил любимой. На рисунке изображена героиня мультфильма 1930 Бетти Буп, однако немного видоизменена. Мастер тату сделал Бетти такой, чтобы она внешне была похожа с Тиной.

Рисунок настолько понравился жене актера, что изображение героини она сделала своей аватаркой в Insatgram.

Однако поклонники пары отметили, что тату выглядит недостаточно естественно, поэтому предположили, что оно не постоянное.