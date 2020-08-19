В Украине необходимо создать систему ранней диагностики рака

Михаил Радуцкий в своем блоге напомнил, что в Украине, начиная с 2016 года, фактически ответствует системный подход к профилактике и лечению онкологических заболеваний на государственном уровне. По словам народного депутата от партии «Слуга народа», ежегодно из государственного бюджета выделяется более 1 миллиарда гривен на борьбу с раком, однако важно понимать, что мы боремся с последствиями, а не с первопричиной.

По мнению Радуцкого, первое, что нужно сделать — это создать систему раннего диагностирования онкологических заболеваний. Это позволит как снизить смертность от рака, так и повысить эффективность лечения. Народный депутат напомнил, что наиболее эффективным лечение рака является на первоначальной стадии развития заболевания.

Более того — по словам Радуцкого, скрининг должен стать обязательным для населения Украины. Первым шагом в данном направлении должна стать разработка (с последующим утверждением) порядка обязательного скрининга с определением периодичности, этапов и методов обследования для представителей разных возрастных групп. Вместе с тем, государство должно вести разъяснительную работу среди населения, разъясняя важность раннего диагностирования.