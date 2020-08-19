В Сирии уже год ожидают эвакуации около сотни украинских граждан в лагере для беженцев

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом способствовать возвращению украинцев, которые, по его информации, больше года ожидают эвакуации из лагеря для беженцев Аль-Хол в Сирии. Как отметил Чубаров, в лагере находится около сотни граждан Украины – женщины и их несовершеннолетние дети.

«Повторно акцентирую ваше внимание на том, что речь идет исключительно о женщинах и их детях – гражданах Украины. Международные организации характеризуют условия в лагере Аль-Холл, как гуманитарный кризис: не хватает пищи, воды и медицинской помощи, дети умирают от болезней. Ежедневно умирают 10-20 человек», – говорится в обращении.

Чубаров указал на то, что еще в мае 2019 года с участием представителей профильных задействованных ведомств при Кабинете Министров Украины была создана рабочая группа для координации действий привлеченных украинских министерств и ведомств по данной ситуации.

«Должен отметить, что за несколько месяцев совместной работы были выполнены все необходимые действия по подготовке к эвакуации граждан Украины, однако эвакуация не состоялась. Обо всем этом и о других обстоятельствах, которые не подлежат публичному обсуждению, я дважды – в декабря 2019 года и в июле 2020 года – направлял вам письма», – добавил глава Меджлиса.