В сети снова обсуждают тайного возлюбленного Холли Берри (фото)

14 августа знаменитой голливудской актрисе Холли Берри исполнилось 54 года. Отметить день рождения звезда решила в Лас-Вегасе. Туда Холли отправилась, судя по всему, в компании своего нового бойфренда, имя которого она держит в секрете. В инстаграме звезда поделилась снимком, на котором запечатлены две пары переплетенных ног.

Просыпающийся Вегас! Спасибо за все прекрасные поздравления с днем рождения от моих друзей и моих преданных поклонников! Вы все помогли сделать мой день рождения особенным,

— подписала она фото, лишь еще больше добавив интриги.

Пожалуйста, покажи нам этого загадочного мужчину. Ведь совершенно очевидно, ты хочешь, чтобы мы о нем узнали.

Кто с ней в кровати?

Надеюсь, у тебя был потрясающий день рождения,

— пишут ей поклонники.

Похожим снимком звезда уже делилась чуть меньше месяца назад, но с тех пор никакой ясности касательно ее личной жизни не появилось — поводов заговорить, что ее сердце несвободно, до своего дня рождения Берри больше не давала.

Последним известным романом актрисы были ее отношения с британским музыкальным продюсером Алексом Да Кидом, с которым она встречалась в течение пяти месяцев в 2017 году. Актриса трижды была замужем. От отношений с манекенщиком Габриэлем Обри у нее есть 12-летняя дочь Нала, а от третьего супруга Оливье Мартинеса у нее есть пятилетний сын Матео.

Интересно, что еще несколько месяцев назад звезда заявляла, что чувствует себя максимально комфортно одна.

Я больше не чувствую потребности в отношениях, поэтому я не чувствую необходимости торопиться или соглашаться на что-то, что не совсем подходит мне,



— говорила она.