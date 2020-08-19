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В Конгрессе США заявили о приказе Путина взломать компьютеры демократов

Путин в 2016 году отдал приказ взломать компьютеры Демократической партии США и опубликовать электронные письма, чтобы навредить избирательной кампании Хиллари Клинтон, говорится в отчете комитета сената Конгресса США по разведке. Документ опубликован на сайте комитета.

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«Москва намеревалась нанести вред кампании Клинтон, очернить будущую администрацию президента Клинтон, помочь кампании Трампа после того, как Трамп стал предполагаемым кандидатом от республиканцев, и подорвать демократический процесс в США», — говорится в отчете.

Авторы расследования также выявили многочисленные контакты между сторонниками Трампа и людьми, связанными с Кремлем.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Кремлевская банда, как всегда, все подобные обвинения отрицает, в том числе на высшем уровне.

19 августа, 2020 | Category: Новости, Россия, США ﻿
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