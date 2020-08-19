В Конгрессе США заявили о приказе Путина взломать компьютеры демократов

Путин в 2016 году отдал приказ взломать компьютеры Демократической партии США и опубликовать электронные письма, чтобы навредить избирательной кампании Хиллари Клинтон, говорится в отчете комитета сената Конгресса США по разведке. Документ опубликован на сайте комитета.



«Москва намеревалась нанести вред кампании Клинтон, очернить будущую администрацию президента Клинтон, помочь кампании Трампа после того, как Трамп стал предполагаемым кандидатом от республиканцев, и подорвать демократический процесс в США», — говорится в отчете.

Авторы расследования также выявили многочисленные контакты между сторонниками Трампа и людьми, связанными с Кремлем.



Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Кремлевская банда, как всегда, все подобные обвинения отрицает, в том числе на высшем уровне.