В Германии 120 добровольцев получат безусловный доход в рамках тестирования

В Германии стартовало первое в истории страны долгосрочное исследование безусловного (гарантированного) базового дохода.

В рамках исследования 120 добровольцам, которые зарегистрируются для участия в проекте, будут выплачивать ежемесячно 1433 евро в течение трех лет.

Эксперимент проводит Немецкий институт экономических исследований совместно с инициативой Mein Grundeinkommen (Мой основной доход), а также Институтом Макса Планка и Кельнским университетом.

Выплаты участникам исследования, которые будут финансироваться за счет частных пожертвований, начнутся с весны следующего года.

«Мы хотим знать, как получение базового дохода влияет на поведение и отношения, и может ли базовый доход помочь справиться с текущими вызовами в нашем обществе», — рассказал Михаэль Бомаер из инициативы Mein Grundeinkommen.

Одна из главных дискуссий вокруг идеи общего безусловного базового дохода состоит в том, побуждает ли это людей активнее участвовать в экономических отношениях или интегрироваться в общество, или же это только поощряет лень.