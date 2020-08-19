Удивительная история о слитках золота, забытых в банковской ячейке

История этого клада очень необычна. Начнем издалека. Летом 1990 года Италия принимала XIV чемпионат мира по футболу. Возглавлявший тогда городскую администрацию городка Марино Джулио Сантарелли решил провести сильную пиар-акцию.

По заказу мэра были отлиты 50 слитков из золота 750-й пробы, каждый весом 25 граммов. Сантарелли намеревался в ходе торжественной церемонии в муниципалитете лично вручить их игрокам, тренерам и техническим специалистам команды Италии. Но ценные подарки так и не были вручены спортсменам…

В итоге они оказались в ячейке местного банка, оформленной на мэрию Марино. И о них забыли. Но Сантарелли внезапно решил рассказать об этом эпизоде в интервью одной провинциальной газете.

Нынешний мэр Марино пришел в банк и действительно обнаружил золото. «Когда я открыл две картонные коробки, наполненные золотом, то почувствовал себя мальчишкой, который нашел сокровища пиратов. Это был огромный, но приятный сюрприз!» — сказал мэр.

Мэр предложил землякам подумать над тем, как поступить с найденными 1,25 кг золота. Теперь обитателям Марино, где проживают 45 тысяч человек, предстоит решить, вручить слитки героям ЧМ-1990 или вложить в развитие городской инфраструктуры/передать нуждающимся гражданам.