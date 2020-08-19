Ученые выяснили, что оптимисты не живут дольше пессимистов

Оптимисты могут прожить дольше пессимистов, но у реалистов выше шансы на излечение от опасных заболеваний. К такому выводу пришли австралийские специалисты. Они провели масштабное исследование, в котором приняли участие около 3000 близнецов, возраст которых превышает 50 лет.

Эксперимент продолжался более 25 лет. В самом начале исследования добровольцы заполнили специальные анкеты, после чего за их жизнью наблюдали ученые. За все время эксперимента скончались чуть больше тысячи участников.

Оказалось, что высокая смертность среди пессимистов связана исключительно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, однако и пессимисты, и оптимисты одинаково были подвержены развитию онкологии. Самые высокие показатели по продолжительности жизни продемонстрировали реалисты.

Ученые объясняют это тем, что в отличии от пессимистов и оптимистов, реалисты четко осознают ситуацию и чаще других обращаются к специалистам, если чувствуют, что начались проблемы со здоровьем. Кроме того, специалисты установили, что при негативном отношении к жизни ее средняя продолжительность действительно может сокращаться. Однако оптимизм не позволяет удлинить жизнь. Если говорить о пессимистах, то высокая смертность среди таких людей связана только с пренебрежением к собственному здоровью.