Твигги рассказала как создавался ее легендарный образ

70-летняя бывшая топ-модель призналась, что ныне легендарная прическа была случайностью.

В 1966 году в возрасте 16 лет Лесли Хорнби, в дальнейшем более известная как Твигги, записалась в престижный салон в «Мейфэр», чтобы ей помыли голову и сделали укладку. Владелец салона Леонард Льюис обратил на девушку внимание и спросил, не хочет ли она сделать новую стрижку. «Я была такой застенчивой, находясь в этом шикарном салоне, поэтому постеснялась отказаться и кивнула в знак одобрения», — призналась знаменитость.

По словам Твигги, она вернулась в салон на следующий день и провела там семь часов, пока ее стригли и красили. После завершения стрижки Льюис попросил британского фотографа Барри Латегана поснимать Твигги, в результате чего были созданы знаменитые черно-белые портреты, которые положили начало модельной карьере девушки.

«Леонард повесил портрет в салоне, на который позже обратил внимание журналист — это стало поворотным моментом», — пояснила модель.

Твигги также рассказала о своем знаменитом макияже в виде прорисованных нижних ресниц. «Я ходила в гимназию, и там были довольно строгие правила. Мы носили форму, макияж был запрещен. Так что по выходным я и мои друзья сидели, как большинство девочек-подростков, и экспериментировали с косметикой. Так и появился этот макияж», — поделилась знаменитость.