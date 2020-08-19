Свидетельница защиты Михаила Ефремова сама может стать подозреваемой

Свидетельницу защиты по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым проверяют на причастность к продаже наркотиков, передают СМИ со ссылкой на собственный источник.

Следствие предполагает, что актриса Татьяна Беркович является поставщиком наркотиков, утверждает популярный Telegram-канал. Беркович, отмечается, в настоящее время находится в статусе подозреваемой.

Ранее Михаил Ефремов был допрошен по делу о сбыте запрещенных веществ. Он отказался комментировать ситуацию.

Михаил Ефремов является обвиняемым в деле о смертельном ДТП. Авария, унесшая жизнь 56-летнего водителя фургона Сергея Захарова, произошла 8 июня.