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Свидетельница защиты Михаила Ефремова сама может стать подозреваемой

Свидетельницу защиты по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым проверяют на причастность к продаже наркотиков, передают СМИ со ссылкой на собственный источник.

Следствие предполагает, что актриса Татьяна Беркович является поставщиком наркотиков, утверждает популярный Telegram-канал. Беркович, отмечается, в настоящее время находится в статусе подозреваемой.

Ранее Михаил Ефремов был допрошен по делу о сбыте запрещенных веществ. Он отказался комментировать ситуацию.

Михаил Ефремов является обвиняемым в деле о смертельном ДТП. Авария, унесшая жизнь 56-летнего водителя фургона Сергея Захарова, произошла 8 июня.

19 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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