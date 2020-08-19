ССпецсамолет ФСБ вылетел в Минск для возможной эвакуации Лукашенко

Спецсамолет авиации ФСБ России вечером во вторник вылетел из Москвы в Минск. Как сообщает Nexta со ссылкой на данные FlightRadar, Ту-214ПУ с регистрационным номером RA-64523 приземлился в столице Белоруссии около 20.25 мск.

Этот самолет был построен ОАО «Казанское авиационное производственное объединение имени С.П. Горбунова» (КАПО) для по государственному контракту №13/А-2218-11 от 8 декабря 2011 года стоимостью 2,7 млрд рублей. Аббревиатура ВПУ обозначает «высотный пункт управления» и, по данным TopWar, борт может использовать для перевозки руководства ФСБ.

Самолет отправился в Минск вскоре третьего за последние четыре дня телефонного разговора президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. По данным госагентства БелТА, Путин рассказал Лукашенко о переговорах с европейскими лидерами по поводу политической ситуации в Белоруссии.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила Путину о необходимости немедленно прекратить насилие в отношении граждан Белоруссии, отпустить политзаключеннных и начать национальный диалог. В ответ на это Путин предупредил Меркель о недопустимости давления извне на ситуацию в республике.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Путина оказать содействие в урегулировании кризиса, в результате которого два человека погибли, более сотни пострадали, а на крупнейших белорусских предприятиях началась забастовка.

Но Макрона, как Меркель, Путин попросил не вмешиваться в ситуацию, а давление на белорусское руководство назвал «недопустимым».

В воскресенье, 16 августа, Путин и Лукашенко разговаривали дважды и, как сообщала пресс-служба Кремля, президент России пообещал «оказать содействие» в урегулировании ситуации в стране. На следующий день в соцсетях начали появляться фотографии и видео колонн военной техники без маркировки и номеров, которые следовали в направлении российско-белорусской границы.

В пятницу, 14 августа, главы МИД стран ЕС провели экстренное заседания по Белоруссии, где обсуждалась возможность возобновления санкций, но никакого решения принято не было. После того, как Лукашенко остановил террор ОМОНа, Брюссель дал ему еще две недели на урегулирование ситуации: следующая встреча по белорусскому кризису состоится 27 августа.

Будут ли расширены санкции в отношении представителей белорусского руководства страны, зависит от властей республики, заявил в понедельник официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Берлин требует от Лукашенко прекратить насилие против мирных демонстрантов, «немедленно и безоговорочно» освободить заключенных и начать «национальный диалог» между правительством, оппозицией и обществом, подчеркнул он.

Правительство ФРГ, по словам Зайберта, некоторое время назад контактировало с оппозиционным кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской.