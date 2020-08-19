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SpaceX сегодня запускает очередную группу спутников «интернета от Маска»

Компания Илона Маска SpaceX запланировала сегодня, 18 августа, запуск ракеты Falcon 9 с очередной партией интернет-спутников системы Starlink. Об этом сообщается на странице SpaceX в Твиттере, передает Укринформ.

SpaceX запускает новую группу спутников
Как отмечается, Falcon 9 выведет на орбиту партию из 58 спутников и 3 космических аппаратов компании Planet Labs.

Запуск планируется осуществить в 10:31 по времени Восточного побережья США (17:31 по киевскому времени) со стартового комплекса LC-40 космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Предыдущая партия из 57 спутников Starlink была запущена 7 августа.

Как сообщалось, недавно компания, основанная Илоном Маском, запустила бетатестирование проекта Starlink — спутниковой системы для обеспечения жителей Земли глобальным доступом в интернет. Этот проект развивали и развивают ряд крупных компаний — Amazon, Boeing, OneWeb, Samsung, SpaceX. Однако именно SpaceX удалось добиться наибольшего успеха.

19 августа, 2020 | Category: Наука, Новости, США ﻿
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