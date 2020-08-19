Rocket Lab готовится к испытанию по возврату ракеты Electron

Компания Rocket Lab успешно завершила все парашютные тесты первой ступени ракеты Electron. В их рамках ее массогабаритный аналог сбрасывался с вертолета. Тесты показали, что парашюты могут эффективно снизить скорость ступени после входа в атмосферу.



Теперь Rocket Lab собирается перейти к следующему этапу и попытаться мягко приводнить ступень в океан. Глава компании Питер Бер (Peter Beck) опубликовал в своем микроблоге в Twitter изображение, демонстрирующее ступень, которая будет задействована в предстоящем тесте. После приводнения она будет выловлена из воды и далее специалисты компании оценят возможность ее повторного применения.

По словам представителей компании, попытка приводнения ступени будет осуществлена во время 17-й миссии ракеты Electron (на данный момент Rocket Lab осуществила 13 запусков). Ориентировочно, она состоится в конце этого года.

Успех испытания даст инженерам компании возможность перейти к следующей фазе. В ее рамках спускающаяся на парашютах ступень будет подхвачена вертолетом. Это позволит избежать контакта агрегата с морской водой, что значительно облегчит задачу по его повторному использованию.

Материал на сайте журнала «The Universe. Space. Tech»