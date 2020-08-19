Проект Израиля и ОАЭ по выращиванию зерновых в пустыне начал осуществление

Израильская компания и региональный совет в пустыне Негев ведут переговоры с официальными лицами в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) о продвижении сельскохозяйственных проектов.

Обсуждения при участии компании Arieli Capital начались до подписания соглашения о нормализации отношений между двумя странами 16 августа. В Европе состоялось несколько встреч на эту тему с Эраном Дорон, главой регионального совета Рамат-Негева, и представителями Центра экспериментального земледелия.

«Технологии и инновации станут мостом, который соединит экосистемы Израиля и ОАЭ и сообщества», — сказал Эрик Бентов, партнер Arieli Capital.

В рамках переговоров официальные лица ОАЭ рассматривают возможность отправки групп в регион Рамат-Негев для прохождения обучения инновационному сельскому хозяйству в пустыне, чтобы помочь выращивать зерновые культуры, включая клубнику, чернику и помидоры.

В заявлении говорится, что Рамат-Негев — один из крупнейших и наиболее успешных сельскохозяйственных регионов Израиля. В мае 2020 года Arieli Capital объявила о соглашении о сотрудничестве с регионом и Ramat Negev Industries для создания центра инноваций в области агротехники.

Центр будет расположен недалеко от Ашалим на юге Израиля и сосредоточится на областях специализации в регионе, включая общее сельское хозяйство, сельское хозяйство в пустынях, морское сельское хозяйство, каннабис и многое другое.

Первоначальные инвестиции в инновационный центр составляют более 5 миллионов долларов.

https://mignews.com/news/economics/world/180820_160943_57407.html