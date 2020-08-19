«  
  »

Президент африканской страны добровольно ушел в отставку,чтобы «не проливать кровь ради сохранения власти»

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил об отставке после того, как военные устроили мятеж в стране.

«Я не хочу, чтобы проливалась кровь для сохранения моей власти», — заявил он. Кейта также объявил о роспуске правительства и парламента. Мятеж произошел в Мали накануне. Кейту и премьер-министра страны Бубу Сиссе задержали. Военные, устроившие мятеж, заявили, что проведут в стране новые выборы.

В Мали протесты продолжались более двух месяцев. Было создано оппозиционное «Движение 5 июня», названное в честь дня, когда протестующие вышли на улицы. Они потребовали отставки Кейта и Сиси. Ибрагим Кейта стал президентом Мали в 2013 году.

До этого, в 2002-2007 годах, он занимал должность премьер-министра. Предыдущего президента Диункунде Траоре свергли в 2012 году в результате государственного переворота.

 

19 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Политика ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  