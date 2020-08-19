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Премьер-министр Израиля призвал хасидов воздержаться от поездки в Украину

Информация о паломничестве брацлавских хасидов в Украину появилась на сайте канцелярии премьер-министра Израиля.

В канцелярии Биньямина Нетаньяху призвали паломников воздержаться от поездки в Умань в этом году, так как эпидемиологическая ситуация в обеих странах достаточно серьезная.

Также там подчеркнули, что паломникам, которые решатся отправиться в Умань, предстоит строго соблюдать карантинные меры, касающиеся массовых собраний.

В обращении, опубликованном на сайте канцелярии израильского премьер-министра, говорится о том, что правительства двух стран совместно заботятся о здоровье своих граждан.

19 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Общество, Украина ﻿
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