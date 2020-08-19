Популярный немецкий соус изменил название из-за расизма

Немецкая компания Knorr изменит название соуса из-за расистского подтекста. Соус ранее назывался Zigeunersauce («Цыганский соус»), измененный товар выйдет уже через пару недель.

«Поскольку понятие «Цыганский соус» может быть интерпретировано негативно, мы решили дать новое имя нашему соусу. Через несколько недель его можно будет найти на полках магазинов под названием Paprikasauce Ungarische Art («Соус с паприкой по-венгерски»)», — сообщил представитель Knorr.



Подобный ребрендинг одобрили в Центральном совете синти и рома Германии. Соус был назван Zigeunersauce еще в 1903 году, однако сейчас этот термин считается оскорбительным.

https://mignews.com/news/lifestyle/world/160820_132722_79239.html