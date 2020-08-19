Побережье аннексированного Крыма превратилось в «кашу» из медуз (видео)

На пляжах аннексированного Россией Крыма все побережье Черного моря кишит медузами. Об этом сообщают в Telegram-канале оккупантов из «Комсомольской правды».

«Сотни, а может даже и тысячи медуз выбросило на берег в районе Казантипского природного заповедника — у поселка Мысовое», — написали в сети и опубликовали видео, где видна «каша» из медуз.

Причины такой экологической катастрофы оккупанты замалчивают. Зато многие экологи давно предупреждали, что урон для флоры и фауны Азово-Черноморского бассейна нанесен сооружениями оккупационного Керченского моста.

Странно, почему молчат прокуратура АРК и украинские экологи?