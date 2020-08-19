ОМОН разгоняет работников Минского тракторного завода.Рабочие попросили помощи общественности

У проходной Минского тракторного завода в среду утром ОМОН разгонял собравшихся людей. Здесь были работники завода, которые накануне написали заявления на отпуска за свой счет, а сегодня не смогли попасть на территорию предприятия из-за заблокированных пропусков. У МТЗ также были работники Минского моторного завода, которые пришли поддержать коллег, и другие неравнодушные люди. Сейчас у проходной находится ОМОН.

Независимые телеграм-каналы распространили сообщение: «Все выходим на улицы, к проходной МТЗ, к другим предприятиям, поддерживаем бастующих рабочих!».

Рабочие МТЗ срочно просят минчан о поддержке и призывают их подъехать к проходной предприятия.