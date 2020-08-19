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Норвегия выслала российского дипломата

Норвегия приняла решение о высылке российского дипломата после недавнего задержания в Осло норвежского гражданина, подозреваемого в шпионаже, сообщило министерство иностранных дел Норвегии в среду, 19 августа. Двумя днями ранее норвежская полиция сообщила о задержании гражданина Норвегии, подозреваемого в незаконной передаче информации российскому дипломату, предположительно — сотруднику российской разведки.

Дипломат, имени которого не приводится, работал в торговом отделе посольства РФ в Осло, «он занимался деятельностью, несовместимой с его ролью и статусом дипломата», — заявил представитель МИД Норвегии. Он должен покинуть страну в течение 72 часов.

По данным международной консалтинговой компании DNV GL, норвежский подозреваемый работал в ее нефтегазовом подразделении и специализировался на технологии трехмерной печати.

19 августа, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Политика, Россия ﻿
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