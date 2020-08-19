Кризис в Белоруссии ударил по российскому бюджету: Минфин отменяет аукционы госдолга

Кризис в Белоруссии, где зашатались скрепы под режимом Александра Лукашенко, обернулся ударом по федеральному бюджету России, где в июле не хватало каждого третьего рубля.Минфин РФ был вынужден отменить аукционы государственных облигаций, за счет продажи которых покрывается дефицит в казне.

Обычно проходящие в среду размещения долговых бумаг правительства РФ 19 августа не состоятся, объявило ведомство, пояснив, что такое решение принято в «целях содействия нормализации рыночной ситуации».

Во вторник рынок госдолга пережил мини-«коллапс», отмечает аналитик Росбанка Юрий Тулинов: цены ОФЗ упали рекордно с апреля, доходности подскочили на 12-26 базисных пунктов, а индекс RGBI, отслеживающий котировки госбумаг, просел на 0,73 пункта и обновил минимум с конца мая.

Обеспокоенность инвесторов спровоцировала возможная эскалация геополитической напряженности из-за ситуации в Белоруссии, пишут аналитики Cбербанк CIB.

Судя по всему, кто-то из крупных инвесторов попробовал сократить вложения, но рынок тонкий, участников немного, и это обернулось распродажей, отмечает Тулинов. Заявки на продажу выставляли иностранные инвесторы, пишет Сбербанк CIB. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин пообещал Лукашенко помощь в «нормализации обстановки в стране», а в соцсетях начали появляться фотографии колонн военной техники без номеров близ российско-белорусской границы.

О возможном вторжении России в Беларусь с повторением сценария Украины и Крыма заявил МИД Чехии. И хотя пока это остается слухами, массовые протесты и забастовки, которые проходят по всей стране, могут негативно повлиять на отношение инвесторов и к России, в случае вовлеченности России в этот конфликт, спровоцируют повышение премии за страновой риск, говорит стартег Альфа-банка Джон Уолш.

Отменяя аукционы, Минфин оставляет бюджет без нескольких десятков миллиардов рублей. Как правительство намерено выполнять план по займам, чтобы покрыть весь дефицит, остается неясным, отмечает Тулинов.

Всего за третий квартал Минфин планировал привлечь в долг триллион рублей. Но чтобы сделать это, надо каждую неделю размещать ОФЗ на 100 млрд рублей.

В реальности же и до белорусского кризиса найти такие суммы не удавалось. Аукцион прошлой недели принес в бюджет ноль рублей: Минфин признал его не состоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам. 5 августа удалось продать ОФЗ на 63,7 млрд рублей, неделей ранее — на 38,8 млрд рублей.

Нерезиденты потеряли интерес к ОФЗ после снижения ставки ЦБ РФ до исторического минимума, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Российские же банки требуют от Минфина «скидки» к рыночной цене и, соответственно, более высокой доходности.

Это ставит под угрозу план наполнения долговыми деньгами бюджета, где только в июле «дыра» достигала 699 млрд рублей, а с начала года превысила 1,5 триллиона.

«Головной болью» для Минфина остаются нефтегазовые налоги, объем которых в июле (341 млрд рублей) был вдвое ниже прошлогоднего, а в июне и мае — втрое.

У правительства на счетах есть неиспользованные остатки — часть денежной «подушки», которую накопил еще кабмин Дмитрия Медведева, не спешивший финансировать национальные проекты. Размер этой «кубышки» около 1,1 трлн рублей, указывают в Сбербанк CIB.

Иными словами, без займов Минфин может прожить примерно 11 недель, то есть до начала ноября.

Если же «разморозить» долговой рынок не получится, правительство рискует остаться без средств на план восстановления экономики. В бюджет заложено увеличение расходов на 2,3 трлн рублей, до 21,9 трлн. Но пойдет ли правительство на такие траты остается вопросом: уже сейчас чтобы сбалансировать бюджет нужна нефть по 67 долларов за баррель, и вряд ли власти готовы настолько усиливать зависимость казны от нефтяных цен, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Более вероятно, считает она, что в конце года Минфин начнет экономить деньги, что неизбежно затормозит восстановление экономики.