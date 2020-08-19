Какая на самом деле экономическая ситуация в Беларуси на сегодняшний день

Многие в Украине в восторге от белорусского «экономического чуда», но ,на самом деле,дела у соседей идут не так хорошо, как бы хотелось власти.

Госсектор даёт 70 процентов ВВП. В нем работает 40 процентов населения. Весь в долгах, весь дотируется. На поддержание его штанов до работающего состояния ежегодно тратится 10 процентов ВВП. Эффективность работы нулевая. Эффективность управления нулевая. Из 10 крупнейших предприятий страны, только три прибыльных – два нефтеперерабатывающих и одно, калийных удобрений.

Тотальная зависимость от России.

42 % импорта и 56 % экспорта. 10 миллиардов ежегодного торгового дефицита. По подсчетам МВФ с 2005 по 2015 год российская экономическая поддержка Беларуси через цены на энергоносители и другие источники составила больше 100 млрд. долларов, то есть, от 11 до 27 процентов белорусского ВВП по годам.

Весь прошлый год россияне прямо намекали «Батьке», что лафа кончилась и денег нет. Надо или за всё платить по счетам, или сливаться навеки в братских объятиях. Сливаться «Батьке» не хочется. Лучше быть первым в провинции, чем вторым в городе. Об этом он прямо сказал в интервью Венедиктову несколько месяцев назад. Типа, что они мне предлагают, какую-то их Думу возглавить. Попытки подружиться с Китаем в противовес России пока результатов особо не дают. Там торговый дефицит тоже под 3 миллиарда в год.

С Европой сальдо было положительное. За счет торговли удобрениями и нефтепродуктами, произведенными из дотационной российской нефти.

МВФ посчитал, что при отмене россиянами «налогового маневра», по которому Беларусь получала основные дотации, приведет к тому, что надо будет срочно искать деньги на внешних рынках, причем до 10 млрд. в год. И к 2023 году внешние долги вырастут до 70 процентов ВВП.

Поэтому то, что сегодня происходит в Беларуси-это не только личный вопрос Лукашенко, которого вчера любили все, а сегодня не любит никто. Вопрос гораздо шире: как стране жить дальше? Социализм 80-х за чужие деньги подошел к логическому завершению, потому и россияне так спокойно наблюдают всю эту картину, понимая, что тумблер от Беларуси у них.

Совсем не факт, что они будут поддерживать Лукашенко лично. Потому что он им, судя по всему, своей простотой, которая хуже воровства, тоже изрядно поднадоел.