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Кайя Гербер снова сменила имидж на «розового рыжика»

Кайя Гербер продолжает экспериментировать со своей внешностью. 18-летняя модель, которая в июне предстала в образе блондинки, снова покрасилась. На этот раз — в розовый.

Кайя Гербер 

Розовый — это панк,

— прокомментировала новый образ Кайя.

Процесс своей бьюти-трансформации дочь Синди Кроуфорд запечатлела в инстаграме. Красилась звезда самостоятельно у себя дома, но под чутким руководством известного звездного стилиста Гвидо Палау. Он подсказывал Кайе, как и что делать, по видеосвязи.

Я всегда любила людей, которые просто делают все, что хотят, со своими волосами,

— призналась звезда, которая за время карантина уже успела сменить несколько оттенков волос.

Кайя Гербер 

Кайя Гербер 

Весь процесс у Кайи занял около часа. Модель отметила, что после того, как она стала платиновой блондинкой, она поняла, что именно сейчас самое лучшее время, чтобы покраситься в розовый.

В разговоре с Палау она также призналась, почему решила сделать короткую стрижку.

Честно говоря, в первый раз я попросила тебя подстричь мои волосы, потому что хотела выглядеть как Курт Кобейн. Мне кажется, когда я подстриглась, это сильно изменило мою жизнь. Я стала чувствовать себя личностью,

— сказала Кайя.

А вам Кайя Гербер с каким цветом волос нравится больше?

Кайя Гербер 

ФотоInstagram
19 августа, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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