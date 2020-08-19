Израильский раввин призвал усилить борьбу с женским образованием



Глава крупнейшей ешивы Петах-Тиквы, раввин Игаль Розен назвал главной проблемой ультра-ортодоксальной общины растущую тягу женщин к высшему образованию и призвал усилить борьбу с этим явлением.

«Мы уделяем недостаточно сил борьбе с этим явлением. Мы не удаляем эти семьи. Они не наши, они не из нашего лагеря», — цитирует «Кикар а-Шабат» выступление рава Розена на конференции раввинов и руководителей ешив. — «У нас в ешиве установлен порядок — и я жду, что к этой инициативе присоединятся все ешивы — если парень сватает студентку, к нему на свадьбу не придут ни ешиботники, ни руководство ешивы. Если бы так поступали все, мы смогли бы покончить с этим пороком».

76-летний раввин Игаль Розен вырос и получил образование в Израиле — он воспитывался в религиозно-сионистской семье, затем учился в ультра-ортодоксальных ешивах Бней-Брака и ныне живет в этом городе. Он не принадлежит к радикальному, «крайнему» крылу израильской ультра-ортодоксии и относится к умеренному мейнстриму, сотрудничающему с сионистским государством. Радикальные антисионисты даже устраивали кампании против рава Розена, обвиняя его в содействии призыву «харедим» на воинскую службу.

Этот почтенный духовный наставник внушает своим ученикам, что пойти учиться в колледж — это вероотступничество, «все равно что звонить в церковные колокола», ведь там выдаются сертификаты и дипломы. «Это эллинская культура, и мы впускаем ее в парадную дверь.. Большая часть тех, кто идет в колледж, продолжат учиться на вторую степень, потому что яд прогресса уже проник, он разрушает дома, и часть из них — уже не дома Торы».

https://news.israelinfo.co.il/kaleidoscope/88791