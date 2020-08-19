Израиль за 1,5 года продал ОАЭ оборонных систем на 3 млрд долларов



Еще до подписания соглашения правительство ОАЭ и министерство обороны Израиля подписали за последние полтора года серию оружейных сделок на сумму около 3 миллиардов долларов. Об этом сообщил 18 августа 12 телеканал.

По его данным, Израиль продавал в Эмираты в основном высокотехнологичные оборонные системы. Сделки включали: системы наблюдения и сбора информации, кибернетические системы, системы защиты границ.

Однако телеканал упоминает о том, что продавалось «не только оборонительное вооружение», и из-за этого часть сделок до сих пор остается в тени.

В Министерстве обороны в сотрудничестве с Министерством иностранных дел существует комитет, который может накладывать вето на сделки с оружием. Однако в обмен на обязательство Эмиратов не передавать системы и знания третьим лицам было решено одобрить продажу, сообщает 12 телеканал.

Сегодня утром издание «Едиот Ахронот» сообщало, что в соглашении между Израилем и ОАЭ был секретный пункт об отмене США запрета на продажу современного оружия в ОАЭ. И речь тут уже не об оборонных системах.

По данным издания, Эмираты получат от США самолеты F-35 и военные беспилотники на десятки миллиардов долларов. Также сообщалось, что сделка была заморожена из-за сопротивления Израиля — и теперь администрация США собирается разморозить ее. Однако следует отметить, что это довольно старая заявка из ОАЭ, которая до сих пор не одобрена Конгрессом США, комментирует 12 телеканал.

Министр разведки Израиля Эли Коэн уже опроверг эту публикацию, заявив, что «нет изменений в политике, направленной против продажи арабским странам современного оружия, которое могло бы снизить военное превосходство Израиля.

«Детали»