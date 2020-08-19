Изменения в законодательстве Греции, касающиеся онлайн игр на деньги

Процесс принятия и подписания Закона о легализации игорного бизнеса в Украине, можно сказать, завершен. Но, на самом деле, все только начинается. Еще имеется ряд очень важных нерешенных шагов, от которых зависит дальнейший ход событий. К их числу можно отнести вопрос о создании регулирующего органа и принятие четких правил налогообложения. Многие пункты остаются не совсем корректными и звучат двояко. Требуется дальнейшая тщательная проработка целой системы. Раньше осени никто не займется этими вопросами и, никто не берется предсказать конкретные сроки полноценного запуска игорного бизнеса в стране.

В то время как в Украине еще только планируют и решают, как лучше организовать работу игр на реальные деньги, в большинстве стран, где бизнес давно работает легально, стараются сделать его более безопасным, честным, продуманным. Рассмотрим пример Греции.

Примеры ответственного гемблинга в других странах

Швеция даже небольшие нарушения со стороны организаторов грозят лишением лицензии Бельгия ежедневные ставки игрока не должны превышать сумму в 500 евро Дания работа горячей линии для игорно-зависимых, временные и депозитные ограничения

Популяризация игровых автоматов отныне запрещена в Греции

В Греции недавно была реформирована законодательная система, касающаяся вопросов регулирования азартного бизнеса. Внесено ряд правил, которые инициируют ведение разумного гемблинга и не допущения распространения лудомании в стране.

Так длительность вращения барабана на автоматах онлайн-игр с генератором случайных комбинаций ограничили до 3х секунд.

Кроме этого, запретили рекламу азартных развлечений на сторонних ресурсах. Популяризация разрешена только на сайте оператора.

Введен лимит на максимальную сумму одной ставки, как в онлайн слотах так и в наземных игровых автоматах – не более 2х евро.

Сначала было внесено предложение о полном запрете на подобные развлечения, но в процесс обсуждения законопроекта вмешались гемблинг-операторы. Было выбрано компромиссное решение с введением вышеперечисленных ограничений.

Еще ввели пункт об изменении призовых сумм. Теперь их размер не может превышать более 5 000 евро за один период игровой сессии.

Корректировка вторичных правил

Были внесены правки и во вторичные положения законодательства. Например, отныне игрок не может начать новую игру (снова запустить барабан), не выдержав трехсекундную паузу после предыдущей игровой сессии. Это правило действует для всех развлечений. Покер – исключение.

Также лица и организации, которые влияют на детельность в сфере гемблинга (выдают лицензии и т.п.) должны, в обязательном порядке, подписывать договор о сотрудничестве с получателями лицензий, в которых прописывается способ расчета, и сроки выплат вознаграждений.

Касаются изменения и маркетинговой стороны ведения азартного бизнеса строго запрещается применять целевые методы, которые были бы направлены на категорию несовершеннолетних, дабы не допустить лудомании среди подростков. Все качественные онлайн игры для клиентов проходят проверку на индекс зависимости.

В социальных сетях разрешена реклама только для лиц, достигших 21 года более.

Также геймеров обязуют, перед началом игровых действий, выставлять лимит на время игры и на величину личного дипозита. При достижении восмидесяти процентного порога, клиент будет получать предупреждение от администрации.

Есть изменения для букмекеров и их пользователей. Выигрыш при заключении реальных или виртуальных пари не может достигать более 500 000 евро, для других онлайн-развлечений – не выше 2х миллионов евро. Лицензии букмекерским конторам в Греции теперь выдаются сроком на 7 лет.

Испредыдущей игровой сессии. Это правило действует для всех развлечений. Покер – исключение.

Также лица и организации, которые влияют на детельность в сфере гемблинга (выдают лицензии и т.п.) должны, в обязательном порядке, подписывать договор о сотрудничестве с получателями лицензий, в которых прописывается способ расчета, и сроки выплат вознаграждений.

Касаются изменения и маркетинговой стороны ведения азартного бизнеса строго запрещается применять целевые методы, которые были бы направлены на категорию несовершеннолетних, дабы не допустить лудомании среди подростков. Все качественные онлайн игры для клиентов проходят проверку на индекс зависимости.

В социальных сетях разрешена реклама только для лиц, достигших 21 года более.

Также геймеров обязуют, перед началом игровых действий, выставлять лимит на время игры и на величину личного дипозита. При достижении восмидесяти процентного порога, клиент будет получать предупреждение от администрации.

Есть изменения для букмекеров и их пользователей. Выигрыш при заключении реальных или виртуальных пари не может достигать более 500 000 евро, для других онлайн-развлечений – не выше 2х миллионов евро. Лицензии букмекерским конторам в Греции теперь выдаются сроком на 7 лет.

Источник: slotomat.com.ua