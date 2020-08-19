Ирина Верещук дала интервью служителям культа «владыки Шамбалы»

Ирина Верещук дала интервью каналу, связанному с пророссийской сектой, вручив оппонентам шикарный козырь.

Итак, Верещук пообщалась с каналом «АллатРа», который принадлежит организации, члены которой верят, что российский лидер Владимир Путин спасет славян от архонтов, управляющих миром с территории США.

Конечно, Верещук, соглашаясь пообщаться на безобидные темы с каким-то каналом, не подозревала никакого подвоха. Да и на Youtube оно размещено с довольно безобидным описанием: «В интервью каналу Ирина Верещук поделилась своим видением созидательного общества и того, какие трансформации должны пройти в мире и каждом человеке, чтобы мы все могли жить счастливо».

Дело тут, конечно, не в самом интервью, в котором Верещук и в самом деле не сказала ничего крамольного, а в том, что она пренебрегла правилами информационной гигиены, которые велят политикам следить не только за тем, что говорить — не меньшее значение имеет то, кому давать интервью и комментарии.

На своем сайте «АллатРа» позиционируется как международное общественное движение, а «Википедия» называет ее культом, основным источником духовного знания которого является книга «АллатРа», повествующая от имени некоего владыки Шамбалы — спасителя, который, согласно буддистским легендам и теософии, должен появиться в последние времена человечества. Учение включает элементы ближневосточной мифологии, зороастризма, гностицизма, теософии, агни-йоги.

«АллатРа» можно было бы назвать безобидной сектой, а разговор Верещук с представителем ее Youtube-канала — чудачеством, если бы не одно «но». Дело в том, что СМИ еще в 2016 году сообщали — «АллатРа» представляет собой одно из «щупалец» «русского мира». В соцсетях члены секты называли российского президента Владимира Путина Номо, который должен спасти всех славян. Кроме того, Революция достоинства характеризовалась членами секты как «мировое зло», устроенное архонтами.

Словом, налицо дикий коктейль имперско-российских идей вперемешку с мистицизмом и конспирологией, щедро приправленный антиукраинской идеологией. Именно такой организации Верещук рассказала о «трансформациях мира» — хотя, скорее всего, таким образом немало трансформировала свой образ в глазах избирателей «Слуги народа», которые до этого были не в курсе некоторых деталей биографии кандидата в мэры.