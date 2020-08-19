Холопы — Россиянам ограничат возможность жаловаться на чиновников

Правительство России готовит реформу системы взаимодействия государственных органов с гражданами, в результате которой чиновниками облегчат бремя рассмотрения жалоб со стороны населения.

Предложенный Минкомсвязью проект поправок в закон «О порядке рассмотрения обращений граждан России» предлагает создать единое электронное окно на портале госуслуг. Там же появится рубрикатор типовых жизненных ситуаций, будет сформирована «база знаний», с помощью которой на жалобы россиян вместо реальных людей начнет отвечать искусственный интеллект.

Эти изменения обеспечат «новое качество работы по рассмотрению обращений граждан за счет использования современных цифровых технологий», говорится в пояснительной записке, опубликованной на портале правовой информации.

В результате реформы может возникнуть ситуация, что «искусственный интеллект будет решать, следует ли реализовать права граждан или нет», цитирует РБК экспертные отзывы на проект Минкомсвязи.

Кроме того, проектом ограничивается отправка обращений на бумаге: заявителя вынуждают использовать конкретный вид почтового отправления и нести дополнительные денежные расходы

По мнению Алины Меженцевой, советника отдела взаимодействия с органами госвласти госкорпорации «Росатом», предлагаемые ограничения на способы направления обращений гражданами, невозможность использовать, например, электронную почту и т.п., на практике могут привести к затруднениям при взаимодействии граждан с государственными органами.

Игорь Селин, зампредседателя общественного совета при администрации города Апатиты, предложил оставить возможность подавать обращения через формы, установленные органами власти и учреждениями на своих сайтах, «так как не все граждане имеют учетные записи на ЕПГУ (едином портале Госуслуг). В противном случае для такой категории лиц останется возможность только письменного обращения, что не будет способствовать ускорению рассмотрения обращений и доступности органов власти для граждан».