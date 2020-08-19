Foxy Credit: аналитический сервис вышел на румынский рынок

В середине лета 2020 года финансово-аналитический сервис FoxyCredit запустил свой сайт в Румынии. Теперь граждане страны могут отслеживать все изменения на кредитном рынке в удобном формате. На данный момент на румынской версии сайта уже доступны первые обзоры местных внебанковских организаций. С их условиями кредитования за первый месяц работы сервиса ознакомились более 200 человек.

Румыны могут выполнять такие действия на новом для них сайте:

сравнить основные условия кредитных предложений;

читать обзоры на финансовые организации;

использовать промокоды для получения скидок;

оставлять комментарии и отзывы о работе различных кредиторов, чтобы помочь другим пользователям.

Информация о компании

Сайт FoxyCredit был создан в 2018 году в Швеции. Сервис специализируется на обзорах банковских и микрокредитных организаций. Главная цель – предоставление заемщикам достоверных сведений о кредиторах.

Создателем компании является выходец из Украины. В команде компании работают 24 специалиста, среди них финансисты, аналитики, IT-специалисты. Они анализируют и сопоставляют опыт разных организаций, собирают актуальную информацию, помогают в решении кредитных вопросов клиентам сайта.

Большой спрос на услуги послужил причиной того, что в 2020 году FoxyCredit начал расширять свою географию. Сегодня услуги FoxyCredit также доступны в Украине, Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии и Польше.

Рынок кредитования в Румынии

Рынок кредитования в Румынии достаточно развит. В стране зарегистрировано большое количество государственных и частных банков, а также микрофинансовых организаций. Поэтому у граждан возникла необходимость в получении структурированной, актуальной и полной информации о кредитах. Именно этим и стал заниматься аналитический сервис FoxyCredit.

Об открытии FoxyCredit в Румынии писал источник Gazeta.ua. По его данным, в основном граждане с помощью сайта выбирают микрокредиты. В условиях карантина – это наиболее популярный кредитный продукт. Сумма займа составляет около €100, а период кредитования — 30 дней. При необходимости у клиентов есть возможность воспользоваться пролонгацией займа.

Что касается обычных потребительских кредитов, которые предоставляют банки, то они пока не пользуются спросом. Румыны не хотят нагружать себя долгосрочными финансовыми обязательствами, ведь эпидемиологическая ситуация в мире не стабилизировалась до конца.