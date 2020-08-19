ЦБ России признали самым непредсказуемым в мире

Банк России является самым непредсказуемым среди ЦБ всех крупных экономик мира в части проведения денежно-кредитной политике. Об этом, ссылаясь на статистику по прогнозам и фактическим решениям ЦБ РФ, на съезде ACI Russia заявил главный экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков.

Речь идет как о частоте «сюрпризов», так и об их размере, пояснил он: то есть о том, насколько решение центробанка по ключевой процентной ставке расходится с консенсусом рынка.

«Не потому, что у нас такая «макра» волатильная, — заявил Исаков, имея в виду данные по макроэкономической статистике. — Проблема в том, что мы, аналитики, не понимаем, как эта «макра» транслируется в решения по ставке».

По данным МВФ, который исследовал политику 22 центробанков мира за период с 2010 по 2018 год, 27% решений Банка России шли вразрез с ожиданиями рынка.

Это в 1,5 раза больше, чем у ближайшего преследователя — ЦБ Бразилии, шаги которого оказывались непредсказуемыми в каждом пятом случае (19%).

Количество сюрпризов от российского ЦБ велико даже по меркам развивающихся стран: так, у ЦБ Турции и Индии неожиданностью оборачивались 13% заседаний, у ЦБ Мексики — 10%, у ЦБ Таиланда — 9%.

Центробанки развитых экономик преподносят неожиданности еще реже: так, у ФРС США за 8 лет не было ни одного шага, о котором рынок не знал заранее.

У Банка Англии уровень неожиданных решений составил 1%, а у Банка Канады — 3%.

Хотя ЦБ стремится наладить коммуникацию с рынком, в 2020 году он остается «черным ящиком». Результаты опроса, проведенного на съезде ACI, показали, что инвесторы массово не понимают, что ЦБ будет делать дальше.

41% заявили, что до конца года регулятор еще раз снизит ключевую ставку до 4% годовых. 24% полагают, что ставка останется неизменной — 4,25%.

11% ждут дальнейшего резкого смягчения монетарной политики с ключевой ставкой 3,5% или ниже. Столько же — наоборот ставят на то, что ЦБ начнет повышать стоимость займов — до 4,5% или выше.

«Что касается несовпадения консенсуса аналитиков с нашими решениями: да, это обидно для аналитиков, понимаю», — ответит критикам курирующий ДКП зампред Банка России Алексей Заботкин.

«Однако мы живём в ситуации, когда на наши решения влияет много факторов, в том числе геополитика», — сказал он, добавив, что более важно, чтобы рынок понимал, в какую сторону движется ставка в ближайшие 2-3 года.

Кроме того, есть закономерность, что чем больше экономика, тем больше разброс мнений относительно будущего ставки, продолжил Заботкин.

К идее публиковать прогноз по ключевой ставки ЦБ относится с осторожностью. «Далеко не все центробанки публикуют такие прогнозы. Взять ФРС — они публикуют мнения членов, но это облако значений, а не прогноз», — сказал он.