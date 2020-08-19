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Бритни Спирс кричит о помощи — отец использует ее

Адвокат 38-летней Бритни Спирс добивается внесения изменений в условия опеки, установленной над ней 12 лет назад. В 2008 году суд назначил отца звезды, Джеймса Спирса, ее опекуном — после развода Бритни с Кевином Федерлайном и эмоционального срыва. Однако после конфликта с одним из внуков в 2019 году Джеймс временно передал право опеки звезды ее давней помощнице Джоди Монтгомери. И теперь адвокат Бритни выступает против возвращения Джеймсу статуса опекуна и просит суд лишить отца звезды права распоряжаться ее имуществом.

Бритни Спирс с отцом Джеймсом 

Бритни Спирс с отцом Джеймсом

При этом, как сообщают СМИ со ссылкой на информацию суда, поп-звезда не выступила против опекунства, чем вызвала недоумение фанатов, которые запустили кампанию FreeBritney («Свободу Бритни») и были уверены, что ее насильно заставляют подчиняться опекунам. К слову, когда ее официальным опекуном стала Монтгомери, они скептически отнеслись к ней. Тем не менее, если верить словам адвоката Бритни, именно ее певица видит своим опекуном.

Бритни решительно против возвращения Джеймса в статусе опекуна. Ни в коем случае не отказываясь от своего права добиваться прекращения опеки в будущем, она хочет, чтобы назначение мисс Монтгомери в качестве опекуна стало постоянным, — цитирует представителя Бритни пресса.

Джоди Монтгомери 

Джоди Монтгомери

Поп-знаменитость намерена добиваться того, чтобы впредь правом распоряжаться ее имуществом обладал не отец, а банк.

Мы сейчас находимся на том этапе, когда условия опеки над Бритни должны быть существенно изменены. Необходимо учесть перемены в ее образе жизни и ее желания, — цитируют СМИ адвоката певицы.

19 августа, 2020 | Tags: | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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