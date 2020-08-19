Аргентина объявила девятый дефолт, трейдеры готовятся к десятому

В ближайшие несколько недель, если все пойдет, как запланировано, власти Аргентины финализируют соглашение о реструктуризации долга и положат конец девятому дефолту в истории страны.

Но трейдеры рынка облигаций уже готовятся к десятому.

Они отказываются разгонять стоимость старых бондов, которые будут приниматься к обмену в рамках сделки, до уровней, которые согласовали правительство и ключевые группы кредиторов. Это указывает на серьезные сомнения в способности правительства выполнить свои обязательства даже после достижения договоренностей об облегчении задолженности на $38 миллиардов в течение ближайшего десятилетия.

Текущие котировки старых облигаций на Уолл-стрит — около 44 центов на доллар — подразумевают, что новые бонды, которые инвесторы получат в результате обмена, будут первоначально торговаться с доходностью на уровне почти 12%. Это более чем на 11 процентных пунктов превышает ставку индикативных казначейских облигаций США — трейдеры называют спреды такого уровня «стрессовыми», что сигнализирует о высоком риске дефолта. Когда Аргентина вышла из последнего крупного дефолта в 2005 году, спред новых облигаций составлял менее половины от этого уровня.

Другая конъюнктура

Однако тогда ситуация как внутри страны, так и за рубежом была совершенно иной. Китайская экономика росла головокружительными темпами, что подогревало резкий рост спроса на ключевые статьи экспорта Аргентины — соевые бобы и кукурузу. Правительство в Буэнос-Айресе неожиданно получило приток средств, и экономика переживала бум.