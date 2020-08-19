Умер президент Национальной академии наук Украины Борис Патон

В возрасте 101 года умер президент Национальной академии наук Украины Борис Патон, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Умер очень выдающийся человек», – сказал Данилов. Формируется государственная комиссия по похоронам, которая будет решать основные вопросы, поскольку у ученого фактически нет родственников.

Борис Патон – старейший из академиков Украины, первый в истории Герой Украины, автор более тысячи научных публикаций и более 400 изобретений.

В 1962-1991 годах Патон был президентом Академии наук УССР, а после обретения независимости стал главой Национальной академии наук Украины.

«Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако, нет слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности. Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени. Мои искренние соболезнования семье и близким Бориса Евгеньевича. Вечная память!»- написал президент Украины на своей странице в Твиттере.