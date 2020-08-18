Врачи назвали симптомы, после появления которых надо немедленно обследоваться у онколога

Онкологические заболевания в большинстве случаев приводят к летальному исходу, поскольку их сложно обнаружить на первоначальной стадии развития. В этой связи медики периодически озвучивают тревожные симптомы, которые являются поводом для визита к врачу для дальнейшего обследования.

Один из таких тревожных признаков — внезапная потеря веса. Если человек худеет, как говорится, на глазах, но при этом ни его рацион, ни образ жизни не меняются, это может быть признаком развития злокачественного новообразования.

Еще один, достаточно распространенный признак рака — повышенная температура тела, которую не удается сбить в течение длительного периода.

Нередко люди из-за онкологии начинают ощущать постоянную усталость, даже если целый день не занимались физическим трудом. На появление злокачественного образования в груди могут указывать увеличившиеся лимфатические узлы. Если текстура и цвет вашей кожи изменились — это тоже весомый повод для того, чтобы обратиться к врачу. Такой распространенный симптом, как кашель, не всегда говорит о простудном заболевании. В некоторых случаях он может указывать на развитие рака горла. Проблемы с желудком тоже являются очень тревожным симптомом — с такими жалобами обращаются практически все пациенты, у которых потом диагностируют рак.