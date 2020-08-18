Леонид Кравчук обьяснил чем конкретно будет заниматься в ТКГ Витольд Фокин Концерн «Калашников» выпустил «умное» ружье с дисплеем » В Сирии подорвался на мине российский генерал-майор Вблизи сирийского города Дейр эз-Зор подорвалась российская автомобильная колонна, в результате чего погиб генерал-майор и еще двое военнослужащих. Все погибшие являются российскими военными, сообщают СМИ со ссылкой на Министерство обороны РФ. Отмечается, что взрыв произошел на обочине во время возвращения автоколонны после проведения «гуманитарной акции». «В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора», – подчеркнули в оборонном ведомстве. Погибшего генерала намерены представить к государственной награде посмертно.

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